Vague de chaleur : quelles sont les températures prévues ce week-end en France ?

La vague de chaleur qui s'est installée en France va durer. Cet épisode devrait se prolonger dans l'Hexagone au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Météo France s'attend à un épisode d'une durée "de huit à dix jours", avec un pic probablement "entre samedi [17 juillet] et mardi" 19 juillet. Les situations pour ce week-end vont être différentes au Nord et au Sud. Au Nord, "on semble se diriger vers un pic de chaleur assez intense, très intense, mais pas durable", a expliqué sur Twitter François Gourand, météorologue à Météo France. Le Sud, lui, sera soumis à une chaleur "intense et durable", a-t-il précisé. Franceinfo résume les prévisions pour la fin de semaine, où le rôle de la goutte froide va être sensible.

Pour samedi : des températures élevées dans la continuité de la semaine

Les conditions anticycloniques resteront globalement les mêmes que pour le reste de la semaine. Les températures maximales resteront élevées avec 36 °C à Montpellier, 35 °C à Toulouse, 34 °C à Bordeaux, 29 °C à Rennes, 26 °C à Metz, et même 28 °C à Brest. A Paris, Météo France s'attend à 27°C.



Pour dimanche : intensification de la chaleur

Un nouvel apport d'air va se mettre en place sur le pays dès dimanche avec un déplacement de la goutte froide vers les côtes françaises, à l'ouest. "Il va y avoir un phénomène de pompe à chaleur, qui va faire remonter l'air très chaud de la péninsule ibérique, notamment d'abord sur la façade ouest du pays", a expliqué François Gourand. La barre des 40 degrés pourrait être atteinte localement dans le Sud-Ouest. Météo France prévoit 37 °C à Toulouse, 35 °C à Bordeaux et Perpignan, 33 °C à Montélimar, toujours 28 °C à Brest, et enfin 29 °C à Paris.

La journée de dimanche risque d'être très chaude mais le pic, à l'échelle nationale, pourrait survenir lundi. En effet, "la France pourrait vivre lundi une des journées les plus chaudes de son histoire", a prévenu François Gourand.