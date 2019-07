VIDEO. Parisiens, vous avez trop chaud ? Vous pouvez vous rendre dans une quarantaine de salles rafraîchies

Un magazine, un verre d'eau et une pièce climatisée. Voilà de quoi faire le bonheur d'une septuagénaire parisienne venue passer un après-midi au frais dans l'une des quelque 40 pièces rafraîchies de Paris. Elle a opté pour une pièce de la mairie du 4e arrondissement. "On est bien, on lit, on a des boissons, des personnes qui viennent vérifier s’il ne nous arrive pas quelque chose", explique-t-elle. Âgée de 78 ans, elle est formelle, il n'y a aucune comparaison possible avec la fournaise de son appartement.

Un agent aux petits soins

Dans cette pièce, une employée municipale est aux petits soins. Elle écoute et accompagne pour que les bénéficiaires se sentent comme chez eux. "Si on ouvrait juste la salle et qu'on les laissait livrés à eux-mêmes je pense que je n'aurais pas aimé. J'aurais aimé que quelqu'un qui connaît les lieux puisse être là", commente Josiane Tomar, agent municipal de la mairie de Paris. Le dispositif des pièces rafraîchies restera en place jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire.

