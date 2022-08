Sécheresse : le lac d'Annecy sous haute surveillance

Samedi 13 août, les promeneurs sont nombreux à se laisser tenter par les eaux claires du lac d'Annecy (Haute-Savoie). "Habituellement, on a de l'eau 30 à 40 cm plus haut, donc il y a beaucoup moins de monde dans l'eau, et même nous on n'y va pas, parce qu'il y a trop d'eau", commente un homme. Le niveau du lac fait l'objet d'une surveillance quotidienne à 5h30 chaque matin, 365 jours par an. Ce matin, le constat est sans appel : le lac a baissé de 33 cm début le début de l'été.

Environ 1 cm en moins chaque jour

"Aujourd'hui il est à 48 [cm], et hier il était à 49 [cm]. Donc il perd à peu près 1 cm par jour en ce moment", commente Murièle Cassorla, directrice adjointe à la propreté urbaine à la Mairie d'Annecy. Cette baisse importante est pour le moment sans conséquence pour la faune et la flore. Les cours d'eau alimentés par le lac, eux, inquiètent. "Quand le niveau du lac baisse, le débit va baisser aussi", poursuit Murièle Cassorla. Le lac d'Annecy alimente 150 000 habitants en eau potable.