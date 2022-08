Sécheresse : la rivière Drôme n'a plus assez d'eau

À Loriol-sur-Drôme (Drôme), le fleuve, qui passe habituellement, a laissé sa place à une vague étendue de galets. Il n’y a plus une goutte d’eau à cet endroit et ce sur plus de deux kilomètres. "Quand il y a de l’eau, là je n’ai pas pieds, l’eau est à ce niveau-là", décrit Jérôme Duval, technicien de suivi des cours d’eau, en montrant une hauteur plus grande que lui. La situation s’aggrave puisqu’à la fin du mois de juin, l’eau ne recouvrait pas seulement deux mètres. Aujourd’hui, la superficie où l’eau ne passe plus s’étend sur deux kilomètres.



Des élus sans solution

Gérard Crozier, maire d’Allex (Drôme) et président du syndicat mixte de la rivière Drôme, explique que ce phénomène a toujours existé, mais qu’il n’a jamais pris de telles proportions. Il ajoute : "Le changement climatique, le réchauffement fait que l’on craint que ce soit une situation qui perdure." En 2021, la quantité d’eau était beaucoup plus importante que cette année et tout le monde a remarqué le changement de paysage. "Je viens dans la région depuis 40 ans et c’est la première fois que je vois ça", observe un touriste néerlandais. Les loueurs de canoë regrettent cette situation.