Réchauffement climatique : le pic de chaleur du mois d'octobre inquiète

Pouvoir boire un verre en terrasse, un plaisir inquiétant pour ces amis à Agen (Lot-et-Garonne), où il faisait 27 °C ce mercredi 19 octobre. “Je trouve ça un peu triste et je pense que ça dérange tout le monde, mais le problème, c'est qu’il n’y a pas de vraies mesures qui sont prises”, confie un jeune homme. Aujourd’hui, la température dépassait les 30 °C dans deux villes de France : Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Plus 3,8 °C d’ici la fin du siècle

Selon Météo France, cette vague de chaleur pourrait être la plus chaude et la plus longue jamais enregistrée en octobre. Des épisodes de plus en plus fréquents à l’avenir selon les scientifiques. Entre 1900 et 1990, un seul mois d’octobre avait dépassé la moyenne des 15 °C. Huit entre 90 et aujourd’hui. “On est 5° au-dessus des normales, évidemment ça pèse lourd dans la balance de l’année, puisque ce sont des périodes récurrentes où on est bien au-dessus de la moyenne de saison”, selon François Gourand, prévisionniste à Météo France. Et selon une étude, le réchauffement climatique s’annonce pire que prévu, plus 3,8 °C en France d’ici la fin du siècle.