Météo : cinq départements du Sud-Est toujours en vigilance orange pour canicule

Cinq départements du Sud-Est sont maintenus en vigilance orange canicule, a annoncé Météo France, vendredi 13 août : l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Dans ces départements, "les températures minimales vendredi seront généralement de l'ordre de 19 à 22 °C, soit 4 à 5 °C au-dessus des normales de saison, et parfois encore plus hautes sur la Côte d'Azur, de l'ordre de 23 à 26 °C", avertit Météo France. A 5 heures du matin, on relevait par exemple 25,8 °C à Nice (Alpes-Maritimes) et 26,1 °C à Fréjus (Var).





Les températures maximales seront souvent comprises entre 36 et 39 °C, atteignant même 40 °C en Provence, selon l'institut. "Ça devrait commencer à baisser un petit peu dans l'après-midi de dimanche", a cependant prédit dans un point presse le prévisionniste Frédéric Nathan, assurant que cette canicule n'était "pas exceptionnelle comme ce qu'on a pu vivre en 2019". Le phénomène nécessite tout de même une vigilance particulière "pour les personnes sensibles et/ou exposées", précise Météo France. Et ce, "d'autant plus que cet épisode fait suite à une première partie d'été pour laquelle les températures étaient de saison, voire inférieures".

Dans le reste du pays, la journée débute sous les nuages dans le Sud-Ouest. De belles éclaircies parviennent à se développer au fil de la matinée. Le ciel reste bien bleu sur une moitié ouest en journée, mis à part de la pointe bretonne aux côtes de Manche où les nuages sont plus nombreux. Du Massif central aux Alpes et au Jura, quelques averses résistent le matin. Dans l'après-midi, le ciel est variable. Des averses orageuses se déclenchent, mais elles se limitent au relief.