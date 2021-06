La canicule a fait 134 morts à Vancouver, au Canada

Plus d’une centaine de personnes seraient mortes à cause de la canicule, à Vancouver, au Canada. 49,5 degrés ont été relevés mardi 29 juin.

Le mercure continue de grimper dans l’Ouest canadien. Plus de 49 degrés celsius ont été relevés mardi 29 juin. C’est un record historique dans cette région où, depuis vendredi, au moins 134 personnes sont mortes subitement à cause de cette canicule, selon les autorités qui distribuent de l’eau et appellent à la vigilance.



Les seniors plus fragiles

"Si vous avez des problèmes cardiaques ou si vous êtes une personne âgée, il faut savoir que vous ne supportez pas aussi bien la chaleur et le soleil", explique Stuart Brideaux, du service de secours de Vancouver. Plus au Nord, à Edmonton, le dôme de chaleur étouffe également les habitants depuis plus d’une semaine. Une bénévole parcourt les rues pour aider les sans-abris. "Il va y avoir beaucoup de gens qui vont finir à l’hôpital et seront vraiment malades, à cause, de ça parce que certains d’entre eux ne savent pas comment s’occuper d’eux-mêmes", assure-t-elle.