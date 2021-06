Fortes chaleurs : la commune bretonne de Châteaugiron aux petits soins avec ses ainés

Durant les fortes chaleurs, de nombreuses villes et élus ont activité leurs mesures de surveillance renforcées pour les personnes âgées et vulnérables. Reportage, mercredi 16 juin, à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine).

Le thermomètre affiche déjà 26°C à 10 heures du matin, mercredi 16 juin, lorsque les magasins de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) ouvrent leur rideau. Un pic de chaleur difficile à supporter pour les personnes âgées. "On est très sensible à la chaleur, ma femme et moi, confie un homme. (…) Quand ce sont des sautes brutales de chaleur, on n'a pas le temps de s'habituer." Un autre doit renoncer à sa partie de pétanque.

Surveillance accrue dans les Ehpad

Pour les accompagner, la commune a mis en place son plan canicule. Elle recense depuis quelques jours les personnes fragiles. Le plan bleu a également été activé depuis le début du mois de juin dans un Ehpad. Le protocole est strict, et la température des pièces contrôlée. Le dispositif permet à Louise Lebas de faire du vélo sans risquer le coup de chaud. "Il fait bon dans l'ensemble, c'est frais", explique cette dernière. Après la vague de chaleur, les orages sont attendus mercredi après-midi dans 28 départements de l'ouest du pays.