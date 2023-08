Direct Canicule : au moins 30 décès de plus que la normale en juillet liés aux fortes chaleurs

Au moins 30 décès de plus que la normale ont été enregistrés en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur durant la deuxième canicule de l'été, du 17 au 26 juillet, selon les premières estimations de Santé publique France, publiées vendredi 17 août. "Au niveau national, aucune surmortalité n'est observée pendant cet épisode", a précisé l'agence de santé publique. Ces estimations préliminaires restent à consolider, car elles se basent sur des données de mortalité qui ne sont pas encore complètes. Suivez notre direct.

L'Hexagone et la Corse se préparent à une nouvelle vague de chaleur. Sept départements sont placés en vigilance orange canicule, jeudi 17 août, selon les prévisions de Météo-France. La Loire et de la Haute-Loire sont venues s'ajouter, mercredi, à l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Un air chaud et sec sur une bonne partie du pays. Selon Météo-France, "l'air chaud et sec devrait gagner plus largement le pays" à partir de jeudi. L'institut prévoit, jeudi après-midi, 30°C à Vichy (Allier), 31°C à Limoges (Haute-Vienne) ou encore 32°C à Gap (Hautes-Alpes).

Les "trois quarts du pays" touchés en fin de semaine. "La chaleur s'accentue en fin de semaine et s'annonce durable", poursuit le prévisionniste sur Twitter. Selon La Chaîne météo, cet épisode de forte chaleur va peu à peu s'étendre "aux trois quarts du pays". Le quart nord-ouest – sauf le bassin parisien – devrait être moins concerné par ces températures élevées.

Le pic des températures prévu en début de semaine prochaine. Il sera atteint "entre dimanche 20 août et mercredi 23 août", d'après La Chaîne météo, qui prévoit "des températures maximales voisines ou supérieures à 30°C à 35°C sur les trois quarts du pays, jusqu'à 40°C de l'Aquitaine au Rhône-Alpes". Météo-France anticipe également un pic "autour de lundi-mardi", avec, par exemple, 32°C à Paris, 37°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ou encore 39°C à Lyon.