Direct Canicule : fin de la vigilance orange dans les Pyrénées-Orientales, neuf autres départements toujours concernés

La situation tend à s'améliorer dans les Pyrénées-Orientales. Mercredi 19 juillet en début de matinée, Météo-France a levé la vigilance orange concernant la canicule dans ce département, qui reste classé jaune. Alors que des pics à plus de 40°C sont attendus dans le Var, l'institut continue d'appeler à une vigilance particulière dans le sud et le sud-est de l'Hexagone, ainsi qu'en Corse. Suivez l'évolution de cette vague de chaleur dans notre direct.

Treize départements concernés par des alertes. Pour la journée de mercredi, Météo-France a placé neuf départements en vigilance orange. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. Cette liste est complétée par huit autres départements classés jaunes, à savoir l'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Pyrénées-Orientales.

Des records battus mardi. Sur la journée du 18 juillet, le thermomètre a dépassé les 40°C pour la première fois à Verdun dans l'Ariège (40,6°C à 550m d'altitude) et à Serralongue dans les Pyrénées-Orientales (40,4°C à 700m), selon des valeurs provisoires relevées à 17 heures par Météo-France. Les températures ont aussi battu des records dans d'autres stations, parmi lesquelles : l'Alpe d'Huez (1860m) avec 29,5°C; Renno en Corse (755m) avec 38,3°C; Aups dans le Var (497m) avec 38,6°C; Vauvenargues dans les Bouches-du-Rhône (565m) avec 37,3°C. Dans toutes ces communes, ces records sont 8 à 11,9°C au-dessus des normales de saison.

La chaleur loin de disparaître la nuit. Dans son bulletin du 19 juillet, Météo-France alerte par ailleurs sur la grande douceur relevée la nuit. "Les températures restent à des niveaux très élevés en cette fin de nuit, note l'institut. On mesure à 5h du matin : 26°C à Montpellier et Béziers, 25°C à Marseille et Nice, 24°C à Arles. Il fait également très chaud en Corse, avec des températures comprises entre 24 et 29 degrés." Problème : les "nuits tropicales", lors desquelles le mercure ne descend pas en dessous de 20°C, sont bien moins réparatrices pour le corps, rappelle l'Institut national du sommeil et de la vigilance sur son site.