Chaleur : vigilance accrue pour les enfants

A. Guéry, C. Pravaz, V. Piffeteau, J. Cohen-Olivieri

A. Guéry, C. Pravaz, V. Piffeteau, J. Cohen-Olivieri France 2 France Télévisions

Dans la matinée, il fait déjà 30 degrés à Fontainebleau en Seine-et-Marne. Pour l’activité bac-à-sable en extérieur, la casquette est obligatoire pour tout le monde dans ce centre aéré. Le grand scénario de la journée : boire, encore et encore. Certains ont été prévoyants, et ont apporté leur bouteille avec eux. Pour les plus grands, l’activité chasse préhistorique est limitée à la matinée, faute d’ombre pour les protéger du soleil l’après-midi.

Pas un seul nez dehors

Les 45 enfants de 3 à 11 ans seront tous logés à la même enseigne cette après-midi : pas un nez dehors. "On fait en sorte que le soleil n’entre pas en couvrant les fenêtres. A l’intérieur, la température est agréable comparé à l’extérieur", se félicite la directrice du centre.

