Canicule : surchauffe en pédiatrie au CHU de Bordeaux, qui reconnaît des "températures élevées"

L'hôpital a activé son "plan canicule" tandis que les syndicats dénoncent "un four".

Le service d'hospitalisation de jour en pédiatrie au CHU de Bordeaux est confronté à des températures "très élevées" en pleine vague de chaleur, a reconnu mardi 22 août l'hôpital. Ce dernier a activé son "plan canicule" face à ce que les syndicats qualifient de "four".

>> Suivez dans notre direct les dernières informations relatives à la canicule

Selon Sud Santé Sociaux, qui a déposé un signalement auprès de la direction, l'une des vingt chambres d'hospitalisation de jour de l'hôpital Pellegrin, où se déroulent des consultations, affichait lundi après-midi une température de 44 degrés. La direction, elle, reconnaît des températures "très élevées" à l'hôpital de jour pédiatrique, mais conteste cette température de 44 degrés "qui n'a pas été relevée dans le service, mais sur une passerelle vitrée reliant deux bâtiments".

"Ça aggrave la prise en charge du malade"

"Il y a beaucoup de problèmes avec l'isolation et les moyens de refroidir les pièces", a déclaré à l'AFP Agnès Marquet, représentante syndicale Sud. "C'est à chaque épisode de canicule : on a beau relancer la direction pour demander des climatisations fixes, c'est la même chose tous les ans. Le problème, c'est que ça aggrave la prise en charge du malade, qui doit déjà subir sa maladie et en plus les fortes chaleurs", fait-elle valoir.

Le syndicat Sud, qui a publié des lettres de familles de patients s'indignant de la forte chaleur régnant dans l'hôpital, affirme qu'un jeune patient de huit ans aurait été victime d'un malaise. La direction, elle, assure à l'AFP qu' "aucun malaise de patient n'a été imputé à une situation d'hyperthermie [lundi] sur le secteur d'hôpital de jour pédiatrique". Elle a par ailleurs annoncé avoir activé "les dispositifs nécessaires à la gestion de la canicule", avec des "moyens complémentaires" en place : climatiseurs mobiles, ventilateurs, fontaines d'eau réfrigérées.

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.