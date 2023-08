Canicule : quels sont les bons réflexes ?

Quatre départements ont été placés en vigilance rouge canicule par Météo-France, mardi 22 août. Quels sont les bons réflexes ? Éléments de réponse avec le médecin urgentiste Gérald Kierzek, présent sur le plateau du 8 Heures.

Avec les fortes chaleurs, les organismes vont être mis à rude épreuve. Sur le plateau du 8 Heures, mardi 22 août, le médecin Gérald Kierzek indique qu’au "niveau rouge", "tous les organismes sont mis à rude épreuve, y compris les jeunes". "On peut imaginer qu’on est épargné quand on est sportif, en bonne santé, etc. Mais non ! Les efforts physiques sont déconseillés. Les efforts physiques sont contre-indiqués. […] Ils peuvent conduire à des coups de chaleur", explique le professionnel de santé.



Des dispositifs spéciaux

S’il est important de s’hydrater avec de l’eau, il faut également prendre des douches et mouiller son corps régulièrement. "Ces conseils seront rappelés par les autorités préfectorales", assure Gérald Kierzek. Il rappelle enfin que des dispositifs permettront, par exemple, d’emmener des seniors "dans des cinémas" ou "des supermarchés" pour se rafraîchir pendant quelques heures.