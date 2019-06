Canicule : quels risques pour la santé ?

Les chaleurs caniculaires qui s'abattent sur la France ont de vraies conséquences pour les populations les plus fragiles. Parmi elles, les personnes âgées."Quand il fait très chaud et qu'on est âgé, on perd rapidement de l'eau. C'est un équilibre précaire. Le cœur et les poumons font cet équilibre, mais ça peut basculer très rapidement avec un ou deux degrés de plus. Si vous vous levez brutalement de votre chaise, l'équilibre cardiovasculaire est rompu et vous risquez une chute", détaille le Docteur Damien Mascret en plateau.

Le sport est à proscrire

Le spécialiste rejoint le gouvernement qui insiste sur les dangers de la pratique sportive."Il a raison. Vous êtes en train de faire déjà une élimination de chaleur par les efforts et vous allez en plus rajouter la contraction musculaire qui dégage de la chaleur. Il y a un vrai risque, il y a même un risque d'arrêt cardiaque si on est en train de faire un effort et qu'on n’arrête pas cet effort alors qu'on a des symptômes de malaise un peu inhabituels", ajoute le spécialiste.

Ce dernier préconise également la prudence pour ceux qui souhaitent se jeter à l'eau pour fuir la chaleur."Là aussi malheureusement quand il fait chaud vos vaisseaux au niveau de la peau sont dilatés, et si vous entrez brutalement dans l'eau vous allez les contracter. Ça c'est un risque de choc thermique, vous pouvez perdre connaissance et vous vous noyez", conclut le docteur.

Le JT

Les autres sujets du JT