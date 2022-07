Canicule : Météo France lève l'alerte rouge pour la façade atlantique, 70 départements en vigilance orange

Vent de fraîcheur à l'ouest. Météo France a mis fin a la vigilance orange "canicule" pour les départements de la façade atlantique, dans son bulletin de 6 heures de mardi 19 juillet, après une journée où les records de températures ont été largement dépassés. Dans le même temps, l'institut place 70 départements en vigilance orange "canicule" et 11 en vigilance orange "orages"

Si "l'épisode caniculaire intense sur la façade atlantique" est "terminé", relève Météo France, les températures "repartiront à la hausse dans les régions plus à l’est". "Les maximales seront souvent comprises entre 37 et 40 degrés en Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, vallée du Rhône et région toulousaine", explique l'institut. Mercredi, "les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est du Pays avec des températures nocturnes demeurant toujours très élevées."

Des orages qui pourront provoquer "de violentes rafales de vent"

Dans le détail, sont concernés par la vigilance orange canicule, l'Ain, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche; les Ardennes, les Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne et les Vosges.

Météo France a également placé onze départements en vigilance orange "orage". il s'agit de la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne. "Ces orages provoqueront localement de violentes rafales de vent et des chutes de grêle", note le bulletin de prévision.