Canicule : les habitants de l'Aude font face aux fortes chaleurs

Sous des températures caniculaires, les journalistes de France Télévisions ont sillonné l'Aude, jeudi 16 juin, et observé au fil des heures le mercure grimper. À Castelnaudary (Aude), sur la terrasse d'un restaurant, le thermomètre affiche 35°C. "Même le soir, la température ne baisse pas", témoigne Audric Rosset, serveur. En cuisine, la température monte encore. La ventilation ne suffit pas à faire la différence. Ici, la spécialité, c'est le cassoulet, même l'été.



Des pauses fréquentes sur les chantiers

Dans les petits villages, c'est système D. Pour travailler à l'ombre, une artisane a improvisé une protection avec une bâche. Un peu plus loin, sur un chantier, tandis que le soleil est au plus haut, les moteurs continuent de tourner. Aucun abri ici, mais des pauses toutes les demi-heures. Des écoliers ont attendu toute la journée pour s'immerger d'eau fraîche. "On va aller à la piscine", se réjouit l'un d'eux.