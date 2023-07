Entre fatigue, déshydratation et affaiblissement du cerveau ou du cœur, les effets des fortes chaleurs sur les corps sont nombreux et néfastes. Il est conseillé de rester vigilant.

Des températures qui s'envolent et des corps qui souffrent. Il faut surveiller les signes avant-coureurs. "Beaucoup de fatigue, [je suis] même exténué", confie un jeune homme. Dès que le thermomètre dépasse les 28°C, les corps se fatiguent et dépensent beaucoup d'énergie. Difficile de dormir, le cerveau s'échauffe, le cœur s'accélère et l'on se met à transpirer abondamment, parfois jusqu'à deux litres par heure. Les risques, comme la déshydratation, sont plus élevés chez les personnes âgées.

Des risques pour l'espérance de vie

Toute modification du comportement doit alerter les soignants. "On peut avoir aussi des troubles de la vigilance, puisque quand on est déshydraté, on est somnolent, on peut tomber dans le coma, on peut même faire des crises de convulsions", note Edouard Karoubi, gériatre à l’hôpital américain de Paris. "Si on est régulièrement confronté à ces chaleurs, d'année en année, on va potentiellement réduire son espérance de vie", explique de son côté Christian Clot, explorateur-chercheur et directeur de Deep Climate.