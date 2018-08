Canicule : le marché à la fraîche

Avec la canicule, les maraîchers ont du succès. Les températures changent les habitudes de consommation. Sur un marché près de Bordeaux (Gironde), le marché bat son plein à 8h30. Chaleur oblige, les allées sont remplies de monde et les commerçants se sont levés aux aurores pour s'installer à la fraiche. "Les gens viennent très tôt, raconte une maraîchère. J'ai déjà beaucoup vendu."

Ruée sur les produits frais et locaux

Du côté des clients, les envies sont à la fraîcheur et surtout aux fruits de saison. "On n'a pas envie de plats chauds, donc on va prendre des choses fraîches, du melon, de la pastèque, tout ce qui est fruit et local", explique une cliente. Une autre femme a, elle aussi, envie de fraicheur. "Je vais prendre surtout de la salade et des abricots, des pêches, parce que c'est la pleine saison, il faut en profiter", explique-t-elle. À midi, le marché va se terminer plus tôt que durant le reste de l'année. La plupart des commerçants auront déjà remballé leur marchandise pour se protéger des rayons brulants de la mi-journée.

