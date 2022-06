Canicule : des risques pour la santé

La période de chaleur qui sévit en France vendredi 17 juin met le corps à rude épreuve. "D’abord, il y a un impact sur le cerveau. On risque de perdre connaissance et de tomber dans le coma, et puis un risque pour le cœur : on peut avoir une défaillance cardiaque, puis l’un après l’autre de tous les organes : l'estomac, les reins, les muscles…", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures.



Rester au frais

Des petits signes peuvent alerter d’un coup de chaud : "D’abord, on a une sensation de malaise avec parfois des vertiges. Évidemment, on transpire beaucoup, pour évacuer la chaleur interne. Et puis comme on transpire beaucoup, on perd du sel et des sels minéraux, ce qui déclenche des crampes. Si ça s’aggrave, on a vraiment mal à la tête, des nausées ou des vomissements, le cœur qui s’accélère", explique le docteur. En attendant les secours, il faut boire de l'eau et se mettre à l’ombre, si possible près d’un ventilateur pour faciliter l’évaporation de la transpiration. Pour éviter tout cela, mieux vaut rester dans des endroits frais et boire beaucoup.