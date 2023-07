Canicule : comment supporter la chaleur ?

De fortes chaleurs touchent le sud de l'Europe. Le phénomène intense devrait durer jusqu'à la semaine prochaine. En France, seul le département des Alpes-Maritimes a été placé en vigilance orange canicule. Dans ces circonstances, il faut adapter les bons gestes pour supporter la chaleur.

28 degrés dans l’air, 27 degrés dans l’eau. À Antibes (Alpes-Maritimes), certains ont fait le calcul pour venir se baigner le plus tôt possible. "On ne reste pas longtemps, mais ça nous suffit", précise une riveraine. En cas de fortes chaleurs, il faut fuir les heures où l’exposition est trop forte, entre midi et 16 heures. Il faut aussi privilégier les endroits à l’ombre. "Là on est bien. Je ne bouge pas", annonce une riveraine.

Adapter son alimentation

Il est aussi indispensable de boire plus en cas de températures extrêmes. L'objectif est d’éviter le coup de chaleur dont il faut guetter les symptômes. "Les symptômes qui doivent alerter sur des températures à 40 degrés, cela peut être un trouble de la conscience, une somnolence, une baisse de la pression artérielle", explique le Dr Vincent Valinducq, médecin généraliste.

S'il fait chaud, il faut aussi adapter son alimentation, notamment des aliments riches en eau, qui vont participer à l’apport nutritionnel chaque journée. Enfin, le plus important est de mettre un couvre-chef, et de favoriser les habits en lin.