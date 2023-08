Canicule : à Valence, la patinoire ouverte à tous pour échapper aux températures extrêmes

Face aux records de températures cette semaine, l'agglomération et la municipalité de Valence (Drôme) ont décidé d'ouvrir la patinoire à tous et d'en faire un îlot de fraîcheur. À l'intérieur, il fait moins de 20 degrés.

C'est le choc thermique quand on pousse la porte de la patinoire de Valence, dans la Drôme. Il fait 18 degrés à l'intérieur alors que dehors, il fait plus de 40 degrés en cette fin août. Dans cette patinoire du quartier du Polygone, les clubs continuent de s'entraîner, et elle accueille aussi des habitants. Face à la canicule, la Ville permet à tous de venir s'y mettre au frais.

>> Canicule : visualisez les records de température battus depuis le début de la vague de chaleur en France

"Dès qu'on sort, on a le contrecoup avec la chaleur", décrit Amandine, entraîneure de patinage artistique qui porte, à l'intérieur de la patinoire, un pull, une veste chauffante et une parka. "C'est assez agréable, estime aussi Ludovic, également entraîneur. Parce qu'il fait frais. On apprécie de venir au travail et les jeunes sont plus heureux". Entre deux répétitions de patin, Ophélie déjeune devant le terrain de glace, et elle est plutôt contente d'être ici : "Là, c'est bien, dehors il fait trop chaud'

"On ne vit pas la canicule de la même façon que les gens qui ne vont pas à la patinoire." Ophélie à franceinfo

Les habitants de Valence sont invités par la mairie à venir se rafraîchir dans le hall d'entrée. Ils ne peuvent pas patiner. Claire qui accompagne sa fille à l'entraînement en profite donc un peu. "Comme il fait très très chaud, je cherche un peu de fraîcheur. Là, il fait bon par rapport à l'appartement en plein centre-ville, qui n'est pas du tout climatisé, où on crève de chaud". Fadila, qui arrive de l'extérieur, profite justement de ce point frais : "Un monsieur m'a dit d'entrer pour avoir moins chaud, et franchement, là c'est super".

>> Canicule : les îlots de fraîcheur en ville sont-ils efficaces ?

L'agglomération et la municipalité ont en effet décidé de transformer la patinoire en îlot de fraîcheur pour tous. "On a choisi cet endroit, d'abord, parce qu'il est au cœur d'un quartier prioritaire, et ensuite parce qu'il est naturellement rafraîchi par la glace que l'on entretient. Elle reste opérationnelle et il fait donc frais", indique Véronique Pugeat, adjointe au maire de Valence. Malgré un bâtiment climatisé, il n'y aura pas de surcoût majeur de consommation énergétique lié au maintien de la glace, assure l'élue.