Vol de singes dans le Var : deux Marseillais interpellés et placés en détention provisoire

Agés de 19 et 30 ans, ils sont mis en examen notamment pour "vol en bande organisée" et "détention et transport d'espèces protégées".

Deux nouvelles personnes ont été interpellées à Marseille en début de semaine, après le vol de 16 singes-écureuils au jardin zoologique tropical de La Londe-les-Maures (Var) le 26 janvier dernier, indique le parquet de Toulon à France Bleu Provence ce vendredi 12 avril.

Les deux hommes âgés de 19 ans et 30 ans ont été interpellés dans la cité de La Sauvagère à Marseille, lundi 8 avril et mardi 9 avril. Ils nient les faits mais leurs empreintes ADN ont été retrouvées dans la voiture présente à proximité du Jardin zoologique la nuit du vol, ainsi que dans la cave où a été retrouvé un des singes.

Seuls cinq singes retrouvés

Les deux suspects ont été mis en examen pour "vol en bande organisée", "détention et transport d'espèces protégées" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un délit et un crime" et placés en détention. Ils rejoignent ainsi une troisième personne, un homme de 19 ans, originaire de la même cité à Marseille, interpellé en février dernier. Il était le conducteur de la voiture vue la nuit du vol, rappelle France Bleu Provence.

Depuis le vol en janvier, seuls cinq singes-écureuils ont été retrouvés : quatre à Marseille et un dans l'Oise. Les onze autres sont toujours introuvables. Aucun singe n'a été retrouvé suite aux interpellations en début de semaine.