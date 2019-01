VIDEO. Lire dans les pensées, manipuler... De quoi sont réellement capables les mentalistes ?

Comment font-ils ? C'est la question que de nombreuses personnes se posent au sujet des mentalistes. Ceux-ci auraient des capacités mentales hors du commun leur permettant de cerner l'esprit des autres. Popularisée par la série à succès "The Mentalist", cette pratique est loin d'être aussi évidente qu'elle ne l'est dans le show télévisé. Que ce soit sur Youtube ou sur une scène, Fabien Olicard pratique avec humour le mentalisme. Lors de ses présentations, il va jusqu'à livrer quelques secrets autour de cette discipline pour la rendre plus accessible au grand public.

Une science et un divertissement

Mais avant toute chose, Fabien Olicard insiste sur un point : "C'est impossible de lire dans la pensée des gens." L'artiste ne peut pas s'immiscer dans les pensées. Or, il va réussir à déduire certaines informations simples. Par exemple, il va utiliser des méthodes plus scientifiques comme les 7 micro-expressions de Paul Ekman. Visibles sur un visage, celles-ci permettraient de donner des renseignements sur les sentiments d'une personne. "Il n'y a pas un mentaliste qui fait quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire moyennant de la curiosité ou du travail", confie Fabien Olicard. Cependant, le mentalisme reste un divertissement qui se doit d'être "bluffant" d'où la nécessité de "cacher une partie du système" aux spectateurs. Le mentaliste va "aller vite" et "prendre des raccourcis" pour faire perdurer le fantasme qui existe autour de cette discipline.