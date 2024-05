Le streamer Billy annonce un tournoi de boxe entre plusieurs stars d'internet à La Défense Arena de Paris

"Il est temps pour moi de renfiler les gants", annonce le streamer Billy, aussi connu comme RebeuDeter, dans une vidéo publiée sur son compte X, jeudi 9 mai. On y voit des photos et archives du vidéaste, jeune, s'entraînant à la boxe. "Mon père Yazid, je n’oublierai jamais cette fois où il m’a ramené dans une salle de boxe. J’avais 12 ans quand tout a commencé. Et je ne vais pas vous mentir la famille, je n’ai pas vraiment été à la hauteur", retrace l'influenceur de 27 ans. "Aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre, une nouvelle histoire à écrire", assure-t-il.

DTR - Le 7/12/24 À PARIS LA DÉFENSE ARENA pic.twitter.com/i132HzjW2C — Billy ☄️🧡 (@RebeuDeter) May 9, 2024

C'est là que Billy présente le projet sur lequel il travaille "depuis plus d'un an" : DTR ("déter", pour "déterminé"). À ses côtés, on voit d'autres figures d'internet qui combattront en duel : Chowh1, Brawks, Kaatsup, Dooms, Prime, Lebouseuh, Djilsi et Mastu. Des vidéos de leurs entraînements doivent être diffusées vendredi, annonce encore Billy dans une autre publication.

Le streamer, lui, affrontera un adversaire mystère, qui sera dévoilé le 6 juin, comme il le dit dans une autre publication, date aussi de l'ouverture de la billetterie. Ce tournoi, qui aura lieu le 7 décembre 2024, à Paris La Défense Arena, à Nanterre (Hauts-de-Seine), doit accueillir 35 000 personnes. Il sera aussi rediffusé sur la plateforme Twitch.

De plus en plus de défis sportifs chez les stars d'internet

Les influenceurs et streamers se lancent de plus en plus dans de gros défis sportifs ces dernières années. Le 9 septembre dernier, le YouTubeur Squeezie organisait la deuxième édition du GP Explorer, une course de Formule 4 où les coureurs étaient tous des vidéastes connus, mais aussi des artistes comme le rappeur marseillais SCH. L'événement a réuni plus de 60 000 spectateurs au circuit mythique du Mans, et plus d'1,3 million de personnes ont suivi le live, diffusé sur la plateforme Twitch.

De son côté, Inoxtag, YouTubeur au plus de 7 millions d'abonnés, est en train de gravir l'Everest, un défi qu'il s'est lancé l'année dernière, sans expérience en alpinisme.