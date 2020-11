Avec la PS5 et la Xbox Series, le jeu vidéo entre dans une nouvelle ère

C'est l'un des matches de cette fin d'année. Les 10 et 19 novembre prochains, la Xbox Series et la PlayStation 5 seront lancées sur le marché français. Deux nouvelles consoles NextGen qui propulsent le monde du gaming dans une nouvelle dimension.

La neuvième génération des consoles de jeux débarque, et plus précisément la Next Generation. En plein cœur du mois de novembre, les Xbox Series et PlayStation 5 viennent inaugurer une nouvelle ère dans le monde du gaming. À quelques jours de leurs sorties respectives (10 novembre pour la Xbox Series, 19 novembre pour la PlayStation 5), petit tour d’horizon des spécificités de ces machines dernier cri.

La puissance : des performances optimisées

Que valent donc ces nouvelles machines sur le papier ? Tout d’abord, PlayStation 5 et Xbox Series seront toutes deux compatibles avec une nouvelle technologie révolutionnaire : le ray tracing, littéralement, le traçage de rayon. "C'est une technique qui permet de renforcer considérablement l’immersion dans les jeux puisqu’elle génère de la lumière et des reflets naturels, des finitions et des textures beaucoup plus propres", décrit Marc Issaly, responsable hardware du pôle gaming de Microsoft. Et pour une expérience encore plus immersive, le ray tracing audio devrait offrir un son tout aussi crédible.

Si les deux mécanismes présentent cet aspect en commun, c’est bien la Xbox Series X qui s’arroge le statut de console la plus puissante. Avec ce nouveau jouet, Microsoft cible alors les passionnés de jeux les plus féroces. Parmi les forces de la console, son disque de stockage d’un Téra (contre 825 GO pour la PlayStation 5) et sa capacité à proposer un rendu natif à 120 images par seconde. Côte fonctionnalités, la Xbox Series offre une nouvelle possibilité : passer d’un jeu à un autre sans avoir à relancer le moteur à partir du menu. "C’est le Quick Resum. On peut lancer une partie, passer sur un autre jeu, puis revenir directement et retomber au même endroit", décrit Marc Issaly.

Contacté par franceinfo pour un entretien sur les performances de sa console, Sony a précisé qu'il ne souhaitait pas communiquer avant la sortie de la PlayStation 5. Toutefois, plusieurs indications nous montrent que la console fait moins bien que que sa concurrente en terme de puissance brut. Quand la Xbox Series X atteint les 12 teraflops, l'unité de Sony monte elle à 10,3. Cependant, la console présente également de jolies forces, parmi lesquelles ses temps de chargement optimisés. Le stockage de la machine la rendra encore plus rapide avec, selon les chiffres fournis par Sony, la possibilité de charger 2 Go en 0,27 secondes. En comparaison, la PlayStation 4 mettait 20 secondes pour en télécharger la moitié. Une force de frappe qui devrait lui permettre de faire oublier aux joueurs tous les temps de mise en route, sauvegarde et chargement, pour une expérience encore plus réaliste et immersive.

Les jeux : de multiples exclus chez Sony, la continuité chez Microsoft

C'est le nerf de la guerre : le catalogue de jeu. Et sur cette bataille cruciale, Sony et Microsoft font deux choix différents. La PlayStation 5 disposera de nombreux jeux en exclusivité. La nouvelle machine sera LA console des opus NextGen. Sony s'appuiera une fois de plus sur ses studios d'éditions pour fournir des titres puissants et réservés à sa dernière bombe. Parmi les jeux attendus : God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 ou encore Final Fantasy XVI. Toutefois, certains titres annoncés en exclusivité sur PlayStation 5 sortiront aussi sur PlayStation 4. C'est le cas de Marvel's Spider-Man : Miles Morales et de Horizon Forbidden West. Des jeux qui coûteront tout de même plus cher de 10 euros. Ainsi, pour s'adjuger les dernières sorties sur PlayStation 5, il faudra débourser 79,99 euros, contre 69,99 euros sur l'ancienne console Sony. À noter que les joueurs pourront évoluer en ligne à travers l'abonnement au Playstation Plus, moyennant 8,99 euros par mois. Une formule qui donne régulièrement accès à de nouveaux jeux gratuits.

Le prix des jeux reste le même sur Xbox Series, soit 69,99 euros. Et Microsoft a publié le 15 octobre dernier une liste de 31 marques qui seront disponibles dès le lancement de sa nouvelle console. Parmi les licences fortes : Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Fortnite ou encore Watch Dogs : Legion. Sur ces 31 opus, 20 sont des titres déjà disponibles sur Xbox One. Ainsi, si le joueur les possède déjà, il pourra les télécharger et y jouer sur Xbox Series, avec d'importantes améliorations graphiques."La stratégie c'est d'offrir l'expérience la plus large et la plus variée. Le joueur peut consommer le jeu comme il veut", définit Alan Snrech, responsable des services Xbox. Au cœur de cet éco-système, l'abonnement de 9,99 euros au Game Pass donne accès à plus de 100 jeux. "Ce catalogue est le reflet de la variété qu'il y a dans le monde du jeu vidéo, avec des grosses licences et de nombreux jeux indépendants". Et en souscrivant au Game Pass Ultimate pour 12,99 euros par mois, le joueur peut alors pratiquer sur PC, Xbox et Android.

Les manettes : la PS5 change tout, pas la Xbox

Sur l’accessoire le plus essentiel, la manette, les deux firmes ont également opté pour des stratégies différentes. Ainsi, les manettes de la nouvelle Xbox Series seront pratiquement les mêmes que leurs ancêtres. "On a un vrai consensus sur ses qualités, sa forme, l'esthétique de la part de nos consommateurs", avance Marc Issaly. Parmi les quelques changements : une légère modernisation de la croix directionnelle, l’ajout d’un bouton réservé au partage de séquences de jeu et une révision des gâchettes arrières, désormais plus larges pour une meilleure prise en main. Une volonté de continuité assumée afin de garantir le lien avec les Xbox One. Ainsi, les manettes nouvelle génération seront compatibles avec les anciennes unités éditées par Microsoft. Et inversement, il sera possible de jouer à la Xbox Series avec une manette de la génération précédente. Ces manettes pourront aussi être utilisées sur PC. Logique quand on sait que les manettes Xbox sont les plus utilisés par les gamers qui assouvissent leur passion sur ordinateur. En effet, sur la plateforme Steam, plus de 50% des manettes utilisées sont labelisées Xbox. Du côté des prix, les tarifs restent les mêmes : 59,99 euros, avec plusieurs choix de couleur à disposition.

Les manettes de Xbox nouvelle génération seront compatibles avec les anciennes unités éditées par Microsoft. (MICROSOFT)

De son côté, Sony a voulu faire table rase du passé. Exit donc la DualShock, bienvenue à la DuelSense. Cette dernière promet une véritable révolution au niveau du toucher. Grâce à ses contrôleurs haptiques, l’accessoire produit par Sony devrait offrir de nouvelles sensations physiques, renforçant le lien entre le joueur et sa partie. La DuelSense ne se contenterait pas de vibrer, elle oscillerait et réagirait en fonction de la situation à laquelle celui qui la tient fait face. Et les gâchettes elles-aussi ont été revues pour offrir toujours plus de sensations. Les unités arrière de la DuelSense sont adaptatives. Leur rigidité devrait varier et s’adapter en fonction du jeu. Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. La manette NextGen de Sony dispose d’un micro qui permettra de communiquer avec ses partenaires en ligne sans casque. Le pavé tactile a également été revu et un dispositif de LED a été conçu sur ses bords. Une évolution design accompagnée d’un autre changement, les classiques touches "croix", "rond", "carré" et triangle" perdent leurs couleurs originelles et seront noires et blanches. Prix de la nouveauté : 69,99 euros, soit dix euros de plus que la DualShock 4. A noter qu’une seule de ces manettes révolutionnaires sera livrée avec la PlayStation 5.

Le prix : similaire pour les deux consoles

La nouveauté a un prix. Mais que ce soit pour les consoles produites par Sony ou les créations de Microsoft, les sommes à débourser seront les mêmes. Ainsi, la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont déjà proposées au prix de 499,99 euros. À noter que lors de sa sortie en novembre 2013, la PlayStation 4 était affichée en magasin pour 100 euros de moins. Une augmentation expliquée par les choix des concepteurs qui ont fait appel aux technologies les plus pointues pour le développement de la console. Selon Bloomberg, le coût de production d’une PlayStation 5 atteindrait les 450 dollars. Si le prix de cette dernière est donc plus important que celui de sa prédécesseur, c'est la PlayStation 3, sortie en novembre 2006 en France, qui reste l’unité la plus chère de l’histoire avec une somme de 599,99 euros pour sa version atteignant les 60 Go de stockage.

This is the tweet...



Xbox Series X: $499 (ERP)

Xbox Series S: $299 (ERP)



Release date: November 10



Pre-order starts September 22: https://t.co/Dz5bRsAuwQ | #PowerYourDreams pic.twitter.com/MadZl4OOKJ — Xbox (@Xbox) September 9, 2020

La différence entre PlayStation et Xbox se fait sur les coûts des secondes gammes de ces consoles NextGen. La version digitale de la PlayStation 5 sera en effet vendue 399,99 euros. Contre 299,99 euros pour la Xbox Series S. La palme de la console nouvelle génération la moins chère revient donc à Microsoft. "La Xbox Series S est la Xbox la plus compacte jamais créée. Elle vient donner accès à cette nouvelle ère du gaming pour un prix abordable", avance Marc Issaly, responsable hardware du pôle gaming de Microsoft. Et la multinationale de Redmond se distingue également par une offre forfaitaire disponible pour tous ceux qui souhaiteraient acquérir son nouveau joyau. À partir de 2021 en France et par l’intermédiaire des services de la Fnac, chaque client pourra souscrire à l’abonnement Xbox All Acces qui permet de payer la console en deux ans, soit 24,99 euros par mois.

L'accueil du public : la PS5 plus attendue, des ruptures dès la sortie

De nombreuses mains attendent avec impatience de pouvoir se saisir de la Dual Sense pour jouer à la PlayStation 5. Le 28 octobre dernier, le chef du département gaming de Sony, Jim Ryan affirmait en effet que les volumes de précommandes du nouveau bijou de la firme étaient "considérables". Rien qu’aux Etats-Unis, les précommandes auraient atteint en 12 heures les volumes de vente que la PlayStation 4 avait réalisé en 12 semaines lors de son lancement en 2013. La compagnie californienne s’attend alors à vendre 7,6 millions d’unités d’ici la fin du premier trimestre de l’année 2021. Et même le confinement en France ne devrait pas entraver ces estimations, même si Sony a annoncé ce 5 novembre qu’aucune PlayStation 5 ne serait disponible physiquement en magasin le jour du lancement.

Mise à jour : toutes les ventes de #PS5 le jour de sa sortie le 19 novembre, seront effectuées en ligne uniquement. Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin.



Plus d’informations : https://t.co/IK0LbFmtg7 pic.twitter.com/ySEAqNd6w3 — PlayStation France (@PlayStationFR) November 5, 2020

Ainsi, selon une étude YouGov réalisée du 29 au 30 octobre dernier, 28% des adultes français âgés de 18 à 34 ans déclarent avoir l’intention d’acheter une console NextGen au cours des 12 prochains mois. Et parmi ces potentiels acquéreurs, 67% pensent acheter la nouvelle bombe de Sony, contre 21% pour la Xbox Series. 7% affirment vouloir s’offrir les deux nouvelles machines dans l’année à venir. De quoi permettre à Sony de battre l’un de ses principaux concurrents tout en faisant mieux qu’avec sa précédente force de frappe ? Pour rappel, jusqu’ici, la PS4 s’est vendue à plus de 110 millions d’exemplaires dans le monde. Mais le record de ventes reste entre les mains, ou les manettes, de la PlayStation 2 et ses 155 millions d’unités écoulées.

De son côté, la Xbox Series tentera de faire mieux que la Xbox One et ses 48 millions d’acheteurs. Si Microsoft cache ses objectifs, Marc Issaly affirme que le firme est satisfait des premiers chiffres de ventes. "Il y a beaucoup d'engouement. La Series X est déjà en rupture de stocks, victime de son succès et la S se vend aussi très bien. On a déjà prévu plusieurs vagues pour réapprovisionner le marché français, en prenant en compte les spécificités liées au confinement".

Le pole gaming de Microsoft, comme Sony mettent notamment en place des solutions de click and collect ou de commandes en ligne pour satisfaire la demande. De quoi permettre au plus grand nombre de glisser une Xbox Series ou une PlayStation 5 sous le sapin de Noël cette année.