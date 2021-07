Paralysée par une cyberattaque, une chaîne suédoise de supermarchés ferme 800 magasins

"Un de nos sous-traitants a été touché par une attaque informatique et pour cette raison nos caisses ne fonctionnent plus." Coop Suède, l'une des principales chaînes de supermarchés du pays, a annoncé samedi 3 juillet être contrainte de fermer temporairement ses quelque 800 magasins après une cyberattaque. "Nous regrettons cette situation et faisons tout notre possible pour rouvrir rapidement", a ajouté la chaîne coopérative qui représente environ 20% du secteur dans le pays.

Ni le nom du sous-traitant concerné ni le mode d'action employé pour la cyberattaque, qui a débuté vendredi soir, n'ont été rendu publics. Mais l'incident intervient alors qu'une vague d'attaques au "rançongiciel" frappe des cibles économiques ou des services publics à travers le monde, aux Etats-Unis notamment. Ces logiciels, aussi appelés "ransomwares", paralysent le système informatique d'une organisation, qui est alors sommée de transférer des fonds aux pirates informatiques pour se libérer.

Au moins 18 milliards de dollars ont été versés à des hackeurs usant de rançongiciels l'an dernier, selon l'entreprise de sécurité Emsisoft. De nombreux experts estiment que les pirates à l'origine de ces attaques sont installés en Russie. Moscou, suspecté de couvrir voire d'être associé à leurs activités, dément toute implication. Le phénomène prend une telle ampleur qu'il a été un des points principaux soulevé par le président américain Joe Biden lors de sa rencontre mi-juin avec son homologue russe Vladimir Poutine.