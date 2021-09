Santé : attention aux fuites de données médicales

Nos données médicales sont collectées par les autorités, et stockées parfois sur des sites internet privés. Des failles ont été constatées sur certaines plateformes.

En France, 500 000 tests Covid sont réalisés chaque jour. Nadine Stoltz a fait le sien à la fin du mois d'août, et a reçu la semaine dernière un mail de Francetest l'informant d'une "tentative d'intrusion non avérée". Comme elle, 700 000 personnes seraient concernées. "Comment, en 2021, des données comment ça [peuvent] être accessibles aussi facilement ?", s'interroge-t-elle, avant d'ajouter craindre "des usurpations d'identité", si les données venaient à tomber "dans les mains de gens mal intentionnés".

Jusqu'à 20 millions d'euros d'amende

Derrière le résultat d'un test, se cachent en effet de nombreuses informations : nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, email et téléphone ; autant de données qui visent à faciliter le traçage des cas positifs. Un portail gouvernemental dédié et sécurisé existe pour les stocker : le SI-DEP. Il est toutefois délaissé par certains professionnels, qui le jugent trop complexe et chronophage. Les données médicales sont particulièrement convoitées par les pirates informatiques. La CNIL a ouvert une enquête sur la faille de sécurité chez Francetest. La société risque jusqu'à 20 millions d'euros d'amende.