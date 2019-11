"On est revenus au papier-stylo" : le CHU de Rouen victime d'une attaque informatique générale

La cyberattaque empêche les soignants d'avoir accès aux dossiers des patients et paralyse une partie de l'administration de l'hôpital.

Le CHU de Rouen a été victime dans la soirée du vendredi 15 novembre d'une gigantesque attaque informatique, qui empêche toujours samedi d'avoir accès au dossier des patients, rapporte France Bleu Normandie. L'attaque provoque de sérieux ralentissements dans le traitement des patients. Lorsque elle a été détectée, le personnel du CHU de Rouen a décider d'arrêter le système d'information, "pour éviter que l'attaque ne se propage partout", explique le service de communication de l'hôpital. Mais alors, impossible pour le personnel soignant de créer des fiches pour les patients qui arrivent, de suivre les malades ou de communiquer entre services, etc.

Seule solution : "On est revenus au papier-stylo, cela a compliqué énormément les choses, absolument tout est informatisé", détaille Evelyne Bourgeois, agent de service hospitalier et secrétaire locale à la CGT. "Heureusement, il y avait des médecins ce matin pour faire des prescriptions, car on n'avait plus rien. Pareil pour les repas, ils sont commandés par informatique, donc là ça a été compliqué. Certains ont des régimes très particuliers."

Le CHU déjà victime d'une cyberattaque

Dans l'après-midi du samedi 16 novembre, tous les logiciels étaient soumis à des analyses, menées par les trente personnes du service informatique du CHU. "On redémarre progressivement après analyse de chaque logiciel", rassure l'hôpital. "Mais il n'est pas sûr que tout soit opérationnel dimanche". Ce qui devrait compliquer encore un peu plus la tâche du personnel hospitalier, encore moins fourni le dimanche. "On est en effectif minimum", déplore Évelyne Bourgeois. "Il y aura des médecins de garde, mais ça va être compliqué."

La cyberattaque n'a pas été revendiquée et pour l'instant, le CHU n'a aucun indice. Des sources syndicales confirment que l'hôpital de Rouen avait déjà été victime d'une attaque, de moins grande ampleur, il y a quelques années. Le 10 août 2019, 120 centres hospitaliers avaient été touchés en même temps par une offensive menée par des hackers.