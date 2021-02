La ville et l'agglomération de Chalon-sur-Saône visées par une cyberattaque

Les systèmes informatiques de la ville et de l'agglomération de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ont subi un piratage informatique, a annoncé dimanche 21 février la collectivité du Grand Chalon sur Facebook.

"L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a été saisie afin que nos collectivités soient accompagnées" dans sa gestion, indique-t-elle. "Les sites internet de la Ville et de l'Agglomération restent accessibles mais, à ce stade, les formulaires de services en ligne ne peuvent être traités compte tenu de la cyberattaque. Les liaisons téléphoniques avec les services fonctionnent", ajoute le Grand Chalon.

"On n'est pas enclin à céder à ce genre de pression"

"Nous sommes encore dans l'analyse de l'ampleur de l'attaque et il n'y a pas de demande de rançon à notre connaissance. Mais on reste prudent", a déclaré une porte-parole de la collectivité. "Est-ce que c'est vraiment pure malveillance ou est-ce que c'est intéressé financièrement ? Je pense qu'on ne tardera pas à le savoir. En tout cas, on n’est pas enclin, quoiqu'il advienne, à céder à ce genre de pression", a rajouté le maire de la ville Gilles Platret, sur franceinfo.

Deux hôpitaux, à Dax (Landes) et Villefranche-sur-Saône (Rhône) ont récemment été victimes d'attaques informatiques. Le président Emmanuel Macron a présenté jeudi un plan d'un milliard d'euros destiné à renforcer la cybersécurité.