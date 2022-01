La Croix-Rouge victime d'une vaste cyberattaque

(FRED DE NOYELLE / LEEMAGE VIA AFP)

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé, mercredi 19 janvier, avoir été victime d'une vaste cyberattaque détectée cette semaine au cours de laquelle les pirates se sont emparés des données de plus de 515 000 personnes, dont certaines ont fui des conflits, et des prisonniers. Ces données provenaient d'au moins 60 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde entier.

"Cette cyberattaque met encore plus en danger les personnes vulnérables, celles qui ont déjà besoin de services humanitaires", a déclaré le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Robert Mardini, dans un communiqué.

Les auteurs ne sont pas identifiés

L'organisation indique ne pas avoir d'indications immédiates sur les auteurs de cette cyberattaque, qui a visé une société externe en Suisse avec laquelle le CICR a passé des contrats pour stocker des données.

Selon le CICR, rien n'indique pour l'instant que les informations compromises aient été divulguées ou partagées publiquement. "Ne partagez pas, ne vendez pas, ne divulguez pas et n'utilisez pas ces données de quelque manière que ce soit", a demandé Robert Mardini aux hackers.