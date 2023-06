Ille-et-Vilaine : le CHU de Rennes victime d'une cyberattaque

Le centre hospitalier précise qu'il n'y a "pas d'impact sur la prise en charge des patients".

Le CHU de Rennes a été victime d'une cyberattaque ce mercredi soir, rapporte France Bleu Armorique. Sur Twitter, le centre hospitalier précise que cette cyberattaque n'a "pas d'impact sur la prise en charge de [ses] patients". France Bleu Armorique indique qu'une cellule de crise est activée.

Ce jeudi matin, à 5h30, le site internet du CHU de Rennes est toujours inaccessible. L'origine de la cyberattaque, tout comme les éventuelles demandes des hackers n'a pas encore été indiquée.

Explosion du phénomène

Le phénomène des cyberattaques contre les entreprises est en nette augmentation : +95% entre 2020 et 2021, selon le directeur du pôle expertise de cybermalveillance.gouv.fr. Ces attaques par rançongiciel, il y a encore cinq ans, ciblaient "beaucoup les particuliers", mais "les cybercriminels se sont rendu compte que les particuliers, ce n'est pas très rentable. On peut juste lui demander quelques centaines d'euros", alors qu'un acteur économique, on peut lui demander "des milliers d'euros ou même des millions d'euros", indiquait Jean-Jacques Latour, en décembre 2022. "Des TPE sont quotidiennement frappées par ce genre d'attaques, même si on en parle beaucoup moins que quand ça touche à un hôpital", précisait-il sur franceinfo.

Fin 2022, l'hôpital André-Mignot du centre hospitalier de Versailles, situé au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), en avait été victime, par exemple. En mai dernier, les sites internet de plusieurs mairies - Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), Juziers (Yvelines) et Ambérieu-en-Bugey (Ain) - avaient été bloqués par une attaque qui ciblait un hébergeur.