Guadeloupe : le conseil régional visé par une cyber-attaque "de grande ampleur"

La région Guadeloupe a porté plainte à la suite d'une "cyberattaque de grande ampleur", a-t-elle déclaré lundi 21 novembre. Elle a précisé avoir interrompu tous ses réseaux informatiques pour protéger ses données. "Un diagnostic est en cours", a ajouté la région sur son site internet. "Un plan de continuité des services est mis en place pour assurer les missions de services publics", a précisé l'entité locale. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a été informée.

Une cellule de crise a été installée et recommande aux agents de redoubler de vigilance. La région collabore avec l'agence de sécurité nationale des systèmes d'informations, la police nationale et la gendarmerie. La collectivité a fait appel à un cabinet spécialisé afin de limiter les conséquences de cette attaque. La région assure mettre "tout en œuvre pour rétablir les systèmes dans les meilleurs délais". La région s'ajoute à la liste des entités locales touchées ces derniers mois par des attaques informatiques, après l'hôpital de Corbeil-Essonnes en août, la ville de Caen fin septembre, le département de Seine-Maritime en octobre et celui de Seine-et-Marne en novembre.