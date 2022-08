Cyberattaques : l’hôpital de Corbeil-Essonnes piraté par des hackers

Lundi 22 août, l’hôpital de Corbeil-Essonnes (Essonne) est toujours la cible d’une cyberattaque massive. Le plan blanc a été déclenché. Ce piratage cause de nombreux désagréments à l’établissement et aux patients. "Là, je venais pour être examiné, pour avoir un rendez-vous de scanner, et en définitif le scanner ne fonctionnant pas, c’est remis à quelques jours", déplore un patient. Malgré ces reports, les urgences sont toujours ouvertes. Pour mettre fin à cette situation délicate, les pirates informatiques réclameraient 10 millions de dollars.

Les données sensibles de l’hôpital ciblées

Les hackers ont ciblé les informations sensibles de l’hôpital. "Leur objectif, c’est de paralyser l’établissement. C’est-à-dire que l’établissement ne puisse plus faire fonctionner ses logiciels et ensuite, ils ont essayé d’attaquer aussi les données", explique Gilles Calmes, directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien. Ce genre de cyberattaques, ciblant des hôpitaux, se répand de plus en plus. Une enquête a été ouverte par le Parquet National de Paris.