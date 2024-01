Arnaques aux QR codes : des escrocs dérobent des coordonnées bancaires

Attention si vous allez recharger votre véhicule électrique : dans le département du Loiret, certains automobilistes ont flashé un QR Code collé sur une borne et se sont fait dérober leurs coordonnées bancaires.

Avec la pandémie du Covid-19, leur utilisation s’est généralisée pour payer une place de stationnement, consulter un menu au restaurant, ou encore recharger sa voiture électrique. Des QR Codes à scanner avec son téléphone pour être dirigé vers un site internet. Simple, rapide, mais aussi une cible de choix pour les cybercriminels. Dans une commune du Loiret, une borne de recharge pour voitures électriques flambant neuve, récemment installée, a été presque aussitôt piratée.

Une escroquerie facile à réaliser

Pour accéder au service, il faut scanner un code qui permet de payer via un site internet. La mairie pensait ce système sécurisé. Près de 80 euros ont été escroqués, mais sans réaction immédiate de la mairie, la facture aurait pu être bien plus salée. Une tromperie plus vraie que nature et facile à réaliser. Ces pratiques interpellent les autorités car elles se répandent. Les profils des auteurs sont variés.