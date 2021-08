Après un vol record de cryptomonnaies, le pirate rend une partie du butin

La personne responsable du vol record de cryptomonnaies a commencé à rendre les jetons numériques piratés, a annoncé mercredi 11 août Poly Network, une société basée en Suisse et spécialisée dans la finance décentralisée. Elle avait été victime, mardi, d'un vol massif de cryptomonnaies, estimé à 613 millions de dollars, soit plus de 522 millions d'euros, un record dans le secteur.

Selon les derniers chiffres publiés par l'entreprise, "342 millions de dollars (...) d'actifs avaient été rendus" jeudi matin, a tweeté l'entreprise. Parmi les montants retournés à l'entreprise, 4,6 millions d'Ethereum, 252 millions de BinanceChain et 85 millions d'OxPolygon. Il manque encore la somme de 268 millions de dollars en Ethereum, précise Poly Network.

$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $4.6M

BSC: $252M

Polygon: $85M



The remaining is $268M on Ethereum