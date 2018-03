VIDEO. Quand le porno fait l'éducation sexuelle des ados

Et si la pornographie était devenue un jeu d'enfants ? En quelques secondes, sur leurs smartphones, ces adolescents peuvent tous, s'ils le souhaitent, visionner des films X. C'est facile, gratuit et presque banal pour certains. Ces garçons de 16 ans nous en font la démonstration. Et comme si cela ne suffisait pas, ils fabriquent eux-mêmes leur propre pornographie avec des selfies de leur sexe qu'ils s'échangent avec les filles sur les réseaux sociaux.

Ne pas laisser le porno faire leur éducation

Des pratiques directement influencées par les vidéos qu'ils regardent. Un élève sur trois dit avoir vu son premier film X à 13 ans. Quelles sont les conséquences sur leur sexualité ? Comment protéger ces enfants ? Dans ce collège, on a décidé de ne pas laisser le porno faire leur éducation, et c'est l'infirmier scolaire qui s'en charge. Mais tous les éducateurs ne sont pas à l'aise pour en parler. Alors, rares sont les établissements qui font de la prévention sur ces questions encore taboues.

