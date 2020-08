VIDEO. Sur TikTok, un challenge met en avant les cultures traditionnelles

Milan Mathew, une TikTokeuse indo-américaine encourage les gens à montrer les vêtements traditionnels de leur culture avec sa version du "Hot Seat Challenge", dont le principe est de changer de tenue au moment de s'asseoir. Des TikTokers venus de loin, y compris des Philippines, du Vietnam ou encore de Somalie, ont rapidement adopté la tendance à porter leurs propres tenues traditionnelles.

Un long cheminement

Mais la jeune femme n'a pas toujours été aussi à l'aise pour montrer ses tenues indiennes. "Au fil des ans, j'étais genre plus timide. Je me disais, d'accord, je ne peux pas porter ceci et cela, ou les gens vont dire ceci. C'est juste ce genre de choses", raconte Milan. "Et je pense que j'ai commencé à changer quand j'ai déménagé à Houston. C'est tellement diversifié ici. Il y a des cultures différentes, tellement de gens d'Asie du sud. Il n'y a pas de honte à accepter qui je suis et à montrer ma culture", poursuit-elle.

Selon Milan Mathew, les réactions positives sont un changement agréable par rapport à la haine que la culture indienne suscite sur les réseaux sociaux. "Ce que j'espère que les gens retiennent de toute cette tendance, c'est qu'il peut être très difficile de ne pas s'assimiler à la culture américaine", confie Milan.