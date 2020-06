VIDEO. Sur TikTok, elles montrent que la mode n\'est pas une histoire de taille

"J'aime choisir des tenues que soi-disant les femmes qui portent des grandes tailles ne devraient pas mettre."

Denise Mercedes et Maria Castellanos ont créé le hashtag #StyleNotSize. Tout commence en 2019 avec une photo postée sur Instagram. "J'avais eu l'idée de prendre une photo en maillot de bain avec Maria car elle et moi avons des types de corps complètement opposés", explique Denise. L'initiative a ensuite été grandement saluée par les internautes. "Une fois que TikTok est sorti, la plate-forme en elle-même, nous avons commencé à penser qu'au lieu de prendre une simple photo, il fallait aller un peu plus loin, là où les gens peuvent nous voir bouger et des choses comme ça", poursuit-elle.

Les réseaux sociaux, des tyrans de la beauté ?

Denise et Maria espèrent que leur hashtag fera écho et que les grandes marques de vêtements proposeront un panel de tailles plus réaliste. Selon elles, la mode joue en effet un rôle majeur dans la confiance en soi. Aussi, les jeunes femmes encouragent à se détacher des diktats de beauté véhiculés par les réseaux sociaux. "Pour moi, ce sont les réseaux sociaux qui sont les plus gros tyrans. J'ai passé d'innombrables heures sur mon téléphone juste à regarder des photos incroyables jusqu'au moment où je me dis : "Mais, pourquoi ?" Et puis, je me surprends à faire ça et je me dis que je ne devrais pas me juger", conclut Denise.