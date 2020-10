VIDEO. \"Si on sait pas rire de soi-même, ça sert à rien\", confiait Rania

Connaissez-vous Rania, Didek74 sur les réseaux ? L'adolescente de 16 ans était atteinte de la progéria, une maladie génétique très rare qui entraîne un vieillissement accéléré. Brut l'a rencontrée il y a quelques jours pour faire son portrait. Mais entre temps, sa maladie l'a emportée. Sa famille a souhaité que la vidéo soit diffusée pour lui rendre hommage. Douée d'autodérision, l'adolescente affirmait : "Quand tu me vois dans la rue, je pense que tu t'en souviens longtemps, quand même." "Je sais juste que c'est un vieillissement prématuré, que je vieillis 5 fois plus vite, ou 2 fois plus vite je sais plus mais c"est un truc comme ça", expliquait Rania.

"Elle a fait du bien à beaucoup de gens."

En quelques jours, Rania avait gagné plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux et s'amusait à partager des vidéos de sa vie au quotidien. La popularité de l'adolescente a notamment été impulsée par sa rencontre avec son GameMixTreize, son youTubeur préféré, en septembre 2020. "J'ai connu Rania parce qu'elle m'a fait des dons sur une plateforme de streaming qui s'appelle Twitch. Donc j'étais en stream, et cette jeune fille est venue me faire trois dons de 1€, 1€, 1€, en me demandant à chaque fois de l'ajouter, tout ça. Au début elle m'a expliqué ce qu'elle avait, sa maladie, tout ça, elle m'a tout expliqué. Et après, tout doucement on est entrés en contact sur Instagram et aujourd'hui, on fait des vidéos ensemble", raconte-t-il. Il ajoute : "Et je pense que… elle m'a fait du bien à moi, mais elle a fait du bien à beaucoup de gens."

Rania s'est éteinte à l'hôpital le jeudi 15 octobre 2020.