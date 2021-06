Mettre des photos de soi sur les réseaux, exposer sa vie... Mais donc, qui sommes-nous sur les réseaux sociaux ? Cherchons-nous à être davantage aimés ? Camille Tassel, professeure de philosophie en a parlé avec des lycéens. "Les personnes vont plus utiliser les réseaux pour essayer de se rassurer, de se faire "valider", on va dire, par la société", explique une des élèves. Elle ajoute : "On va se demander : pourquoi j'ai pas eu autant de likes ? Je n'ai pas été assez bien là. Est-ce que je suis moins bien qu'avant, etc."

Des effets positifs selon les usages ?

Camille Tassel évoque le psychiatre britannique Donald Winnicott lequel différencie le "faux moi" du "true self". Le "faux moi", c'est cette partie de soi où on joue des rôles. "Vous n'êtes pas le même "je" lorsque vous êtes avec vos potes, avec vos parents, avec vos profs", explique l'enseignante. Elle interroge également sur l'utilisation des réseaux sociaux qu'elle compare au pharmakon de Platon : est-ce que selon ses usages, les réseaux peuvent-ils être un "poison" ou à l'inverse un "remède" ?