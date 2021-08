Afshi Rani est une danseuse franco-pakistanaise mariée de force par sa famille. Sur TikTok, elle partage sa passion pour le Bollywood et défie les interdits de sa famille. "Moi je suis une honte pour eux. Parce que, voilà, je suis une rebelle, je fais mes choix de vie, j'accepte pas l’injustice. Mariage forcé et ensuite divorce, ils n'ont pas accepté", raconte-t-elle.

Pendant son enfance, Afshi est prise entre deux cultures : celle de sa famille et celle de la France, son pays d'adoption. À la fin du collège, la jeune femme commence à travailler et à aider son père. "Et là ça a été la descente aux enfers un petit peu, parce que j'ai d’abord raté mon brevet parce que justement j'avais pas le temps de réviser. Après j'ai réussi à le repasser donc j'ai été jusqu'au lycée, mais là pareil j'ai galéré", se souvient-elle.

"Vous n'avez pas l’obligation de dire oui"

Après l'école, Afshi se consacre à la danse Bollywood... et ouvre une école de danse à Lyon. À 25 ans, alors qu'Afshi retourne au Pakistan et se marie, contre son gré. "En 15 jours, c'était tout bouclé, et en 15 jours je me suis retrouvée mariée avec un homme que je connaissais pas", raconte-t-elle. Au bout de quelques mois, la relation entre Afshi et son mari se dégrade. Afshi divorce en 2016 et sa famille coupe les liens. Sur TikTok, elle reçoit de plus en plus de messages de détresse de personnes vivant la même histoire.