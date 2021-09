Il décortique et vulgarise les phénomènes scientifiques les plus étranges

Lui, c'est Germain, plus connu sous le pseudo "Doc Nozman". Il a percé sur les réseaux sociaux avec ses vlogs de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, il est très populaire, notamment sur Youtube où il a une communauté de 4 millions de personnes. Chacune de ses vidéos fait entre 800 000 et 2 millions de vues. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son labo dans lequel il tourne toutes ses vidéos. Si aujourd’hui, c'est un travail à plein temps, le youtubeur n'en cache pas moins son enthousiasme. C'est en effet une passion de longue date : "Je faisais des vidéos, déjà avant 18 ans. J'ai vraiment commencé plus tôt mais j'en faisais moins et c'était beaucoup moins professionnel." Aussi, la biologie et la physique ont toujours plu à Germain.

"Il y a toujours un truc fascinant derrière le plus simple des phénomènes"

Selon Dr Nozman, si ses vidéos rencontrent un tel succès, c'est parce qu’il a réussi à "réunir pas mal de curieux." "Ce sont des phénomènes qui nous entourent, qui sont là parmi nous et qui sont faisables par tout le monde, tout le temps, quand tu veux", "Il y a toujours un truc fascinant derrière le plus simple des phénomènes", conclut-il.