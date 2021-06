Addictif, nocif, de plus en plus plébiscité par les jeunes... Il est interdit partout en Europe, sauf en Suède où il est consommé par plus d'un million de personnes.

Il est interdit partout en Europe, sauf en Suède où un million de personnes en consomment quotidiennement. Il est très apprécié par les jeunes, addictif et nocif. C'est le snus, du tabac présenté sous forme de poudre dans un sachet. Il se consomme par diffusion de la nicotine à l'intérieur de la cavité buccale, entre la lèvre et la gencive. Interrogés par Brut, des jeunes qui en ont déjà consommé évoquent un "effet mentholé", "un effet où tu as la tête qui tourne", une sensation de bien-être et de "combler un manque". "C'est comme si tu fumais genre, 15 clopes", lance l'un d'eux. Amine Benyamina, addictologue, alerte sur cette substance. "C'est un produit addictif, c'est un produit nocif, et c'est un produit qui se présente comme étant un produit banal, qui est investi par les jeunes", s'inquiète-t-il.

Plusieurs dangers

Le snus comporte plusieurs dangers comme ceux liés au tabac mais sans la combustion. "On a retrouvé, dans une littérature scientifique, les liens entre cancer du pancréas et la consommation du snus, ça c'est important. On a aussi, retrouvé des lésions gingivales, avec parfois une rétractation de la gencive lorsqu'on arrête de consommer le snus, donc ce sont des lésions réelles", explique Amine Benyamina lequel s'inquiète de voir les jeunes en faire la promotion sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. "C'est un réseau social qui est investi par de très jeunes, et donc on a une initiation à la consommation du tabac, par un produit qui est présenté comme étant un produit pas nocif et banal, c'est absolument alarmant et catastrophique si on y prête pas attention", conclut-il.