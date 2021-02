VIDEO. À 56 ans, Lonni Pike expose ses tatouages et ses cheveux blancs avec fierté sur TikTok

"Lonni tu es trop vieille pour les tatouages. Ils vont devenir moches. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Tu t'habilles trop jeune. Agis selon ton âge." Ce sont des phrases que Lonni Pike a entendues plus d'une fois. Mais pour elle, l'âge n’est rien d'autre qu'un nombre et aujourd'hui, elle cartonne sur TikTok. "Globalement, TikTok est une application faite pour les très jeunes, alors ça a été très intimidant et un peu effrayant, pour vous dire la vérité, de faire ma première vidéo et de la poster", raconte-t-elle.

"Portez ce que vous voulez"

Mais très vite, elle poste un TikTok qui devient viral, dans lequel elle évoque avec fierté son style vestimentaire. "Portez ce que vous voulez. Exprimez-vous, même si les gens pensent que vous ressemblez à une adolescente. Qui s'en soucie ? Je le prends comme un compliment. Merci. Passez une bonne journée. Portez ce que vous voulez", lance-t-elle.

Pour Lonni Pike, TikTok est devenu plus qu'un divertissement. "Je trouve ça génial et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance que ça a dans notre société d'être accepté pour notre look et la façon dont on s'habille et simplement pour que l'on s'autorise juste les uns les autres à être unique et à le montrer", confie-t-elle.