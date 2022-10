Twitter : onze choses que vous ne saviez peut-être pas

Twitter a un nouveau "Chief Twit". Après des mois d'un feuilleton qui a débuté au printemps, Elon Musk, l'homme le plus riche au monde et patron de Tesla, a acquis le réseau social pour 44 milliards de dollars. "L'oiseau est libéré", a-t-il tweeté, vendredi 28 octobre, en référence à l'animal bleu qui symbolise désormais Twitter. franceinfo vous dévoile quelques anecdotes sur l'oiseau le plus bruyant d'Internet.

Twitter aurait pu s'appeler Twitch

Dans une interview accordée à la radio WNYC en 2011, Jack Dorsey explique que les autres co-fondateurs du réseau social et lui cherchaient un nom "concret". "Nous avons regardé ce que nous faisions et, lorsque vous recevez un tweet par SMS, votre téléphone sonne", rapporte-t-il. Deux noms leur viennent alors à l'esprit : "Jitter" et "Twitch". Un des membres du groupe, Noah Glass, prend alors le dictionnaire et commence à feuilleter les pages à partir du mot "twitch". Il tombe sur "twitter" et sa définition concernant "le léger chant émis par certaines oiseaux". Bingo ! "Ça décrivait exactement ce que nous faisions", se rappelle Jack Dorsey.

Le logo a coûté 15 dollars

Le logo d'origine est une image achetée via la banque d’images iStockPhoto, elle a coûté 15 dollars. Par aileurs, selon le site d’information américain Business Insider, son auteur s’appelle Simon Oxley. Pour réaliser le logo de l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, ce Britannique résidant au Japon a été payé six dollars et n’a même pas été crédité. En comparaison, la marque Pepsi a payé un million de dollars son nouveau logo en 2008.

L’oiseau Twitter rend hommage à un basketteur américain

L'emblème du réseau social s’appelle “Larry”, en hommage à l’un des meilleurs joueurs de la NBA : Larry Bird. Le basketteur a joué pour les Celtics de Boston de 1979 à 1992. Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA et est la première personne de l’histoire de la ligue à avoir reçu les prix de meilleur joueur de la saison, d’entraîneur de l’année et de dirigeant de l’année. Une application slovène a été aussi créée en hommage au joueur : “Talking Larry the Bird”, “Larry l’oiseau qui parle” en français.

Larry Bird, l'ancienne star des Celtics de Boston, a une conférence de presse en 1997. (MATT CAMPBELL / AFP)

Au début, Twitter trouvait les hashtags "ringards"

Difficile d'imaginer un tweet sans le fameux symbole dièse. Mais, au début de l'utilisation du réseau social, le hashtag était obsolète et restait cette touche mystérieuse que personne ne savait quand ni pourquoi utiliser. C'est un concepteur de produits technologiques, Chris Messina, qui propose une utilisation de cette touche en 2007 : et si l'on mettait ce symbole devant des mots ou phrases dans les tweets afin de les filtrer par sujets ?

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina (@chrismessina) August 23, 2007

Chris Messina pose alors la question à ses abonnés sur Twitter : "Que pensez-vous de l'utilisation de # (livre) pour les groupes. Comme dans #barcamp [msg] ?" Il soumet l'idée à Twitter et propose de créer automatiquement un canal pour regrouper tous les tweets qui utilisent le même hashtag. Sa proposition fait mouche : l'Américain raconte que les co-fondateurs de Twitter ont "probablement à moitié écouté mon idée, puis l’ont en quelque sorte rejetée d’emblée comme étant quelque chose de trop ringard qui ne ferait jamais son chemin”. Ce n'est qu'en 2009 que Twitter ajoute un outil de recherche automatique en fonction d'un hashtag.

Le premier tweet de l’histoire a été vendu pour près de trois millions de dollars

L’acheteur du tout premier tweet de l’histoire – issu du compte de Jack Dorsey – s’appelle Sina Estavi. C’est le directeur d’une plateforme de blockchain située en Malaisie. En mars 2021, il achète l’image de ce tweet sous forme de “NFT" et compare son investissement à l’achat d’une “oeuvre d’art”.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

En mars 2022, soit un an plus tard, Sina Estavi a tenté de revendre ce tweet et, donc, de gagner de l’argent. Échec : la vente n'a pas abouti, l’enchère la plus élevée étant (seulement) de 10 000 dollars une semaine après. Le 28 octobre 2022, le tweet vaut encore moins : 225 dollars sur OpenSea, un site d’achats et ventes de NFT.

Un milliardaire japonais détient le record du nombre de retweets

Yusaku Maezawa, patron du site de vente de vêtements Zozotown, est devenu le recordman du tweet le plus partagé de l’histoire de Twitter. Le 7 janvier 2019, le milliardaire japonais poste un message sur le réseau social, proposant de partager 800 000 euros entre 100 de ses abonnés. En 36 heures, il réussit à générer plus de 3,8 millions de retweets. Yusaku Maezawa est également connu pour faire partie des premières personnes à avoir acheté à Elon Musk des billets pour un voyage dans l’espace à bord d’une fusée de SpaceX.

Le Pape tweete tous les jours

Le 12 décembre 2012, le pape Benoît XVI fut le premier pontife à tweeter : “Chers amis, je suis heureux d’entrer en contact avec vous via Twitter. Merci de vos réactions généreuses. Je vous bénis tous de grand cœur." Le compte, nommé @Pontiflex, a été créé en décembre 2012. Ses tweets se déclinent en allemand, arabe, espagnol, français – @Pontifex_fr –, italien, polonais et portugais. Il existe même un compte en latin : @Pontifex_ln.

Aujourd’hui, le compte a été repris par le pape actuel : le Pape François. Il tweete tous les jours, partageant des versets de la Bible, des pensées sur la foi, l’amour et même sur des questions d’actualité. Le compte original est actuellement suivi par 19 millions de personnes.

J'appelle toutes les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. La société peut réprimer le crime sans priver définitivement ses auteurs de la possibilité de se racheter. #EndDeathPenalty — Pape François (@Pontifex_fr) October 10, 2022

Barack Obama est la personne la plus suivie sur Twitter

Le compte Twitter le plus suivi est celui d’un homme politique : l’ancien président des États-Unis, Barack Obama. Il possède plus de 130 millions d’abonnés. Le 7 novembre 2012, son tweet “Four more years”, annonçant en avant-première sa victoire à l’élection présidentielle, a été pendant longtemps le message le plus partagé de l’histoire du réseau social.

Après Barack Obama, on retrouve Justin Bieber à la deuxième place avec 114 millions de followers puis Katy Perry, avec 108 millions d'abonnés. L’ancien président américain Donald Trump, célèbre pour ses tweets farfelus, réunissait près de 90 millions de followers avant que Twitter ne supprime son compte, quelques jours avant la fin de son mandat. Côté français, David Guetta arrive à la première place avec 20 millions d’abonnés, devant Karim Benzema et ses 18 millions de followers.

L’utilisateur moyen de Twitter a 707 followers !

Vous avez bien lu : 707 followers. Entre les politiques – 83% des leaders de la planète possèdent un compte Twitter –, les journalistes – ils détiennent 24,6% des comptes vérifiés – qui sont mondialement suivis et les comptes qui n’ont aucun abonné – 391 millions selon les derniers chiffres de Twitter –, les nombres d'abonnés s’équilibrent et donnent une moyenne plutôt élevée pour un "twittos" de base.

Un avion ammerrissant près de Manhattan a révolutionné l'utilisation de Twitter

Le 15 janvier 2009, un internaute publie sur Twitter la photo d'un Airbus A320 faisant débarquer ses passagers sur le fleuve Hudson, en plein New York. Il s'agit d'un Américain de 23 ans qui se retrouve sur un ferry, juste à côté de la scène. Si son réflexe de prendre en photo l'avion paraît banal aujourd'hui, il l'était moins à l'époque. Twitter était alors un réseau social peu développé.

http://twitpic.com/135xa - There's a plane in the Hudson. I'm on the ferry going to pick up the people. Crazy. — Janis Krums (,) (@jkrums) January 15, 2009

Sa photo a fait le tour du réseau social avant que des journalistes s'en emparent. Le cliché a été repris dans de nombreux médias et le jeune homme a été interrogé en direct à la télévision américaine seulement trente minutes après avoir tweeté. Et, pour la première fois, la presse n'était pas la première à donner une information.

Le tweet le plus liké de franceinfo est… une vidéo de l’armée française qui joue Daft Punk

Sous les yeux amusés d’Emmanuel Macron et Donald Trump, invité à Paris pour la cérémonie du 14 Juillet 2017, la fanfare nationale interprète quelques titres pour clôre le défilé. Les trompettistes entonnent alors le début du tube Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk. Sur Twitter, franceinfo publie trois minutes de ce spectacle insolite. Le post a obtenu plus de 16 000 likes, un record pour notre compte.

Quant au tweet le plus partagé, il s’agit d’un post renvoyant vers le témoignage d’un spectateur qui s’est enfui du Bataclan lors de l'attentat, le 13 novembre 2015. Plus de 13 000 personnes ont partagé notre tweet.