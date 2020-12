Twitter interdit les messages déshumanisants, selon des critères raciaux et ethniques

Une mesure de plus pour répondre aux accusations de laxisme face aux contenus haineux. Le réseau social Twitter a décidé, mercredi 2 décembre, d'élargir sa définition des messages à caractère haineux en interdisant toute publication cherchant à déshumaniser selon des critères raciaux, ethniques ou de nationalité. Il s'agit d'une mesure supplémentaire dans sa politique de lutte contre les contenus abusifs et nocifs que l'entreprise a mis à jour à plusieurs reprises depuis la publication en 2019 d'un règlement.

"Si nous encourageons les gens à s'exprimer librement sur Twitter, les abus, le harcèlement et la conduite haineuse n'ont pas leur place sur notre plateforme", a écrit l'équipe en charge de la sécurité sur Twitter dans un article de blog. "Nous élargissons aujourd'hui notre politique en matière de conduite haineuse pour exclure les messages qui déshumanisent les gens selon des critères de race, d'ethnicité ou d'origine nationale", ajoute le réseau social.

This policy already prohibits language that dehumanizes people on the basis of religion, caste, age, disability, or disease.



Research shows that dehumanizing speech can lead to real-world harm, and we want to ensure that more people—globally—are protected.