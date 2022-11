Twitter : comment le nouveau système de certification payante, voulu par Elon Musk, a semé la pagaille sur le réseau social

La pagaille, en quelques jours. Face à la multiplication des comptes usurpés, Twitter a réintroduit, vendredi 11 novembre, un badge "officiel" pour certifier certains profils et a suspendu son système d'authentification payante. La certification, formalisée par un petit macaron bleu, permet de s'assurer que le compte d'une personnalité est bien le sien et d'éviter les usurpations d'identité. Le précédent système a été remis en cause par Elon Musk, nouveau propriétaire du réseau social.

Franceinfo revient sur ces changements qui ont notamment provoqué la chute en bourse d'un laboratoire pharmaceutique.

1 Elon Musk lance "Twitter Blue", pour rendre la certification payante

Depuis son arrivée à la tête de Twitter, le 28 octobre, Elon Musk pousse pour la mise en place d'un nouveau système d'authentification, facturé près de 8 dollars (7,70 euros) par mois. Depuis le 10 novembre, "Twitter Blue" permet à quiconque d'obtenir le macaron bleu, gage d'authenticité, jusqu'ici réservée aux organisations et personnes ayant prouvé leur identité au réseau social ou disposant d'une certaine notoriété.

Le milliardaire justifie ce choix par sa volonté d'abolir "le système actuel des seigneurs et des paysans, entre ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l'ont pas". Cette nouveauté est surtout un moyen de diversifier les sources de revenus de la plateforme, alors que plusieurs annonceurs se sont temporairement retirés de Twitter, en attendant de voir comment évoluait la modération des contenus, cruciale pour leurs marques.

2 Les usurpations d'identité se multiplient

Sans surprise, cette nouveauté s'est accompagnée d'une éclosion de comptes se faisant passer pour ceux de célébrités ou de grandes entreprises. Il existe bien une manière de faire la différence entre un utilisateur qui a payé le service Twitter Blue et une personnalité qui avait déjà le macaron avant le lancement du service, mais elle nécessite une action supplémentaire, que la majorité des internautes ne font pas.

L'astuce de base étant maintenant de cliquer sur le macaron "vérifié" sur le profil d'une personne pour voir si elle a obtenu sa certif en s'abonnant à Twitter Blue - fastidieux, mais bon détecteur à fakes. pic.twitter.com/qVhe5OAfwe — Michaël Szadkowski (Officiel) (@szadkowski_m) November 10, 2022

De faux LeBron James ou Joe Biden ont ainsi pu se faire passer pour la star du basket ou le président des Etats-Unis. On a également pu voir Super Mario faire un doigt d'honneur sur un faux compte Nintendo.

the new Twitter verification system is going well pic.twitter.com/7eH2H7o24W — Tom Warren (@tomwarren) November 9, 2022

Des comptes parodiques aux noms des anciens dirigeants Tony Blair et George Bush ont disserté sur la guerre en Irak.

Is the new @Twitter @verified working?



A 'verified' account, purporting to be former US president George Bush, tweeted: "I miss killing Iraqis"



Shortly after another, claiming to be ex-PM Tony Blair, quote tweeted the fake Bush account saying: "Same tbh"@InstituteGC @BushFdn pic.twitter.com/ohoQJmVG2Q — Elliott King #DigitalMarketing (@elliott_king) November 11, 2022

Un faux compte de British Petroleum, une entreprise pétrolière, a par ailleurs tweeté "Ce n'est pas parce que nous tuons la planète qu'elle ne nous manquera pas", une référence au réchauffement climatique.

4. Classic British Petroleum pic.twitter.com/3aJZe1mvAR — Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) November 11, 2022

3 Cette pagaille provoque des dégâts économiques et des plaintes politiques

L'entreprise pharmaceutique Eli Lilly a dû présenter des excuses, jeudi, après le succès d'un tweet émis avec un compte à son nom, affiché comme certifié, qui promettait de l'insuline gratuite. L'action a chuté de 5% en bourse, avant de légèrement remonter, sans revenir au niveau de départ.

Did Twitter Blue tweet just cost Eli Lilly $LLY billions?



Yes. pic.twitter.com/w4RtJwgCVK — Rafael Shimunov is on Mastodon (@rafaelshimunov) November 11, 2022

La classe politique américaine s'est aussi émue de la situation. Le sénateur Edward J. Markey a écrit à Elon Musk pour lui demander comment un reporter du Washington Post avait pu créer un faux compte à son nom. "Vendre la vérité est dangereux et inacceptable. Twitter doit expliquer comment c'est arrivé et comment il va faire en sorte que cela n'arrive plus", s'est-il emporté.

A @washingtonpost reporter was able to create a verified account impersonating me—I’m asking for answers from @elonmusk who is putting profits over people and his debt over stopping disinformation. Twitter must explain how this happened and how to prevent it from happening again. pic.twitter.com/R4r7p6mduP — Ed Markey (@SenMarkey) November 11, 2022

Jeudi soir, l'agence américaine de la concurrence (FTC) a adressé au réseau social une rare mise en garde. "Nous suivons les récents développements chez Twitter avec beaucoup d'inquiétude. Aucun directeur général ou entreprise n'est au-dessus de la loi", a déclaré un porte-parole.

4 Un badge officiel est déployé, retiré, redéployé, puis retiré à nouveau

En parallèle de "Twitter Blue", le réseau social a lancé discrètement le badge "Officiel" mardi. Des comptes comme celui de l'élue américaine Alexandria Ocasio-Cortez, du pape François en anglais ou encore du rappeur controversé Kanye West ont ainsi reçu le badge "Officiel" avant qu'il ne disparaisse.

Mercredi matin, le milliardaire annonce qu'il a fait supprimer cette mention. Peu après, la directrice des produits en développement, Esther Crawford assure que le badge "Officiel"est bien "activé". "Nous commençons simplement par les gouvernements et organisations commerciales. Ce que (Elon Musk) a mentionné, c'est le fait que nous ne donnons pas le badge 'Officiel' à des individus pour l'instant", précise-t-elle. Vendredi, l'un des comptes de l'entreprise annonce le retour du label "Officiel", mais celui-ci n'apparaît plus samedi après-midi.

5 Le système d'abonnement Twitter Blue est suspendu

Depuis vendredi, il ne semble plus possible de souscrire à "Twitter Blue" sur le site ou via l'application mobile. Un mémo interne, publié par certains médias américains, explique que le service a été suspendu "pour résoudre les problèmes d'usurpation". "Merci de noter que Twitter va faire beaucoup de choses bêtes dans les mois qui viennent. Nous garderons ce qui marche et changerons ce qui ne marche pas", avait prévenu le milliardaire Elon Musk.