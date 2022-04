Le multimilliardaire Elon Musk s'attaque au réseau social Twitter

C. Guttin

"Ce n'est pas la première fois que le fantasque et extravagant Elon Musk fait parler de lui. Dernière nouvelle, cette semaine : il veut racheter le réseau social Twitter", annonce la journaliste de France Télévisions Camille Guttin. Ses arrivées ressemblent à celles d'une rockstar. Sous les caméras, Elon Musk, multimilliardaire américain et patron de l'entreprise de voiture électrique Tesla, arrive dans sa nouvelle usine au Texas. La présentation qu'il en fait est celle de tous les superlatifs. "Cette usine est le bâtiment le plus avancé que la Terre ait jamais connu", assure-t-il.



Limiter les règles de modération de Twitter

Créateur de l'entreprise SpaceX, désormais partenaire de la NASA, Elon Musk est pourtant loin de se contenter d'être un simple chef d'entreprise. Dernier coup de théâtre en date : sa proposition de racheter Twitter. Il veut exploiter le potentiel de l'entreprise, mais aussi garantir la liberté d'expression, en limitant notamment les règles de modération du réseau. "C'est important que les gens aient le sentiment de s'exprimer librement et que ce soit une réalité, dans les limites de la loi, bien sûr", a-t-il expliqué.