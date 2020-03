Les supporters de Bernie Sanders, en lice pour représenter le parti démocrate à la prochaine présidentielle américaine, tous nuls en géographie ? C'est le sens d'un tweet du 18 février de Ted Cruz, candidat aux primaires républicaines en 2016.

« Voilà la base électorale de Bernie Sanders - les mêmes qui répondent aux sondages que le socialisme, c'est génial parce que les choses gratuites c'est cool et qui n'ont aucune idée du nombre de pays qui ont essayé de faire ça, et échoué. L'antidote : les faits, la vérité et du fond », écrit le sénateur Républicain, dans un message partagé par plus de 11 000 personnes, et liké par plus de 30 000 internautes.

Avec ce tweet, une vidéo de deux minutes où l’on voit plusieurs personnes, jeunes, se succéder devant une carte du monde, et se montrer incapables de situer le moindre pays. Attaché visiblement aux faits et à la vérité, Ted Cruz commet pourtant un gros mensonge dans son message Twitter : rien ne prouve que les personnes interrogées dans cette séquence soient pro-Sanders.

D'où sort cette vidéo ? Du célèbre late-show américain The Jimmy Kimmel Show, et d’un épisode diffusé en 2018 sur la chaîne américaine ABC. Bien avant, donc, que Bernie Sanders ne se lance dans la course pour 2020. Le présentateur a d'ailleurs répondu à Ted Cruz après son tweet, affirmant que les personnes avaient été choisies « au hasard » pour jouer à ce « jeu ». Pour l’occasion, l'émission a tourné une nouvelle édition de son micro-trottoir, interrogeant cette fois-ci uniquement des personnes anti-Sanders. Résultat ? Zéro pointé aussi sur la carte du monde !

