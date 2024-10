Bernard Benhamou, expert de la gouvernance de l'Internet et des technologies numériques, alerte jeudi 10 octobre dans le Talk de franceinfo sur les dangers liés à l'utilisation du réseau social chinois

"J'ai été auditionné dans le cadre d'une audition au Sénat sur TikTok et les choses qu'on a pu découvrir sur sur cette plateforme la rendent vraiment inquiétante", alerte Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, expert de la gouvernance de l'Internet et des technologies numérique, jeudi 10 octobre, dans le Talk de franceinfo sur Twitch.

"Les Américains peuvent être suspects de vouloir propulser leur propre plateforme en voulant l'interdire, mais d'une certaine manière, les interrogations sur les manipulations politiques, psychologiques au travers de TikTok sont réelles, poursuit Bernard Benhamou. Je pense qu'à 1,5 milliard d'inscrits et un milliard d'utilisateurs réguliers, nous sommes face à un phénomène qui est vraiment devenu dangereux."

TikTok dans le viseur des Américains et de Bruxelles

Le 8 octobre, les procureurs de quatorze Etats américains ont assigné TikTok en justice, accusant le réseau social de porter atteinte à la santé mentale de ses jeunes utilisateurs et de collecter des données personnelles sans autorisation. Ils reprochent notamment à la plateforme "d'utiliser des fonctionnalités addictives pour pousser les utilisateurs à rester plus longtemps, ce qui a des conséquences négatives sur leur santé mentale", selon un communiqué conjoint.



Quelques jours plus tôt, le 2 octobre, la Commission européenne avait réclamé à YouTube, Snapchat et TikTok des informations sur les paramètres utilisés par leurs algorithmes de recommandation de

contenu concernant leur rôle dans la diffusion de certains risques systémiques, entre autres liés à la protection des mineurs et à la santé mentale des utilisateurs.

